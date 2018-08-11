С начала суток на Донбассе был ранен один украинский боец (видео)

Оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, в районе проведения операции Объединенных сил был ранен один украинский военнослужащий.

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Как сообщается на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, сегодня оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось.

Боевики открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Кроме того, оккупанты обстреляли защитников Павлополя и Лебединского противотанковыми управляемыми ракетами.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.