РФ отправила еще более 2 тысяч военных на Донбасс - разведка

В разведке заявили, что техника оккупантов располагается либо на линии фронта, или на полигонах, где проходит активная боевая подготовка.

Российская Федерация отправила еще свыше 2 тысяч своих военных на Донбасс для выполнения боевых задач.

Как говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он рассказал о размещении Россией своей техники на Донбассе.

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“Это техника, которая развернута на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и которая входит в состав оккупационных войск”, – сказал Скибицкий.

Он добавил, что вооружение врага ныне располагается либо на линии фронта, либо на полигонах, где проходит активная боевая подготовка.

По его словам, каждый день военная разведка фиксирует около 5-6 фактов нарушения Минских договоренностей по отводу техники. Больше всего это касается танков и артиллерийских систем, которые сейчас ближе к линии фронта, чем это предусмотрено договоренностями.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое были ранены.