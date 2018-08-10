РФ отправила еще более 2 тысяч военных на Донбасс - разведка
Российская Федерация отправила еще свыше 2 тысяч своих военных на Донбасс для выполнения боевых задач.
Как говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Он рассказал о размещении Россией своей техники на Донбассе.
Читайте такжеСегодня оккупанты стреляли в основном из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - штаб ООС
“Это техника, которая развернута на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и которая входит в состав оккупационных войск”, – сказал Скибицкий.
Он добавил, что вооружение врага ныне располагается либо на линии фронта, либо на полигонах, где проходит активная боевая подготовка.
По его словам, каждый день военная разведка фиксирует около 5-6 фактов нарушения Минских договоренностей по отводу техники. Больше всего это касается танков и артиллерийских систем, которые сейчас ближе к линии фронта, чем это предусмотрено договоренностями.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое были ранены.