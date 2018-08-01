Офицер ВСУ озвучил огромные потери боевиков "ЛДНР" на Донбассе за июль (фото)

Кураторы из РФ пытаются систематически занижать официальное количество ликвидированных и раненых террористов.

По итогам июля в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был ликвидирован 31 боевик.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Также, по его словам, около 68 наемников получили ранения различных степеней тяжести.

"Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушения мер безопасности, убийство по неосторожности)", - сообщил офицер и добавил, что эта цифра может отличаться в большую сторону.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, одного военного ранили.