Сутки на Донбассе: в результате обстрелов оккупантов один военный получил ранения

Боевики прицельно обстреливали ряд позиций украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил. "36 раз противник открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - отмечается в сообщении.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Марьинки.

По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены.