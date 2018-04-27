Уничтожение позиций боевиков на Донбассе беспилотником показали на видео

В ролике видно, как БПЛА сбрасывает на траншеи боевиков взрывные устройства, судя по всему, мины.

Бойцы отряда "Украинская добровольческая армия", которые воюют против боевиков на Донбассе, показали, как используют беспилотники для огневого поражения противника на укрепленных позициях.

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Видео опубликовал у себя в Facebook лидер УДА Дмитрий Ярош.

На записи видно, как БПЛА сбрасывает на траншеи боевиков взрывные устройства, судя по всему, мины. Беспилотник зависает над позициями боевиков и наносит точные удары по укреплениям.

"Ударные беспилотники Украинской Добровольческой Армии наносят удары по оккупационным российско-террористическим формированиям", - говорится в подписи к ролику.

Как сообщул УНИАН, ситуация в зоне АТО накаляется: за сутки - 52 обстрела, пятеро украинских военных ранены.