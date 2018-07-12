Сутки на Донбассе: боевики активизировались на Светлодарском направлении

Один украинский военный в минувшие сутки был ранен.

В течение минувших суток, 11 июля, российские оккупационные войска 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, на Луганском направлении, возле Станицы Луганской враг совершил очередную провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону позиций ВСУ, чем в очередной раз сорвал исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Обстрелу из гранатометов также понесли защитники Крымского.

Отмечается, что оккупанты значительно активизировались на Светлодарском направлении. Там враг 7 раз открывал прицельный, но непродолжительный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил. Огневому воздействию подверглись защитники Новолуганского, Светлодарска и Луганского.

На Донецком и Мариупольском направлениях активность противника снизилась по сравнению с предыдущими сутками. Российские оккупационные войска открывали одиночный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино.

В течение суток один украинский военнослужащий был ранен. В то же время, по данным разведки ранения получили двое оккупантов.

В течение текущих суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ возле Марьинки, Березового, Троицкого и Водяного.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.