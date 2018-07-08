Сутки на Донбассе: боевики нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения

За минувшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

За минувшие сутки, 7 июля, российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Востоке Украины. Противник нарушал перемирие почти на всей линии соприкосновения.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил, за минувшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

на Луганском направлении враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Старый Айдар и Крымское.

В районе населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении за прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям ОС.

Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить ВСУ открыть огонь в ответ. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного и Широкиного.

Напомним, 5 июля сообщалось, что боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.