Боевики в очередной раз сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской

Вчера со стороны оккупированной горы Князя Игоря враг произвел обстрел позиций Объединенных сил из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Вчера в 16:40 со стороны оккупированной горы Князя Игоря враг произвел обстрел позиций Объединенных сил из стрелкового оружия. Подчеркнем, что боевики вооруженных формирований РФ систематически производят провокационные обстрелы в районе Станицы Луганской, и не намерены покидать свои позиции», - сообщил он.

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Мотузяник также подчеркнул, что подразделения Объединенных сил готовы к разведению сил и средств возле Станицы Луганской в зеркальном варианте, при условии неукоснительного соблюдения российско-оккупационными войсками всех предыдущих договоренностей по соблюдению режима тишины.

Ранее сообщалось, что украинские военные разгромили ДРГ боевиков на Горловском направлении.