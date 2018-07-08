Названы причины очередного обострения на Донбассе

Предвидеть, какая ситуация будет на Донбассе, не только на неподконтрольной части, но и на подконтрольной части, очень сложно, отметил политолог.

Ситуация на Донбассе перед президентскими выборами в Украине в марте 2019 года может резко обостриться.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политолог Андрей Бузаров. По его словам, нынешнее обострение не связано с Чемпионатом мира по футболу в России.

"В среднем раз в месяц, раз в полтора месяца происходит обострение на Донбассе, где, к сожалению, гибнут украинские военнослужащие, украинские мирные граждане. Такое обострение происходит исходя из того, что РФ видит необходимость в таком периодическом обострении для того, чтобы поддерживать конфликт в полузамороженном состоянии. Я думаю, для всех это очевидно и понятно. Проводить параллель между нынешней эскалацией на Донбассе и каким-то ЧМ, его началом или его завершением, думаю, не совсем правильно, поскольку это не глобальная эскалация, это не те боевые действия, которые мы видели в 2014 году", – отмечает эксперт.

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В то же время, Бузаров считает, что перед выборами можно ожидать чего угодно, причем не только от Кремля, но и от некоторых сил внутри Украины.

"Но нельзя исключать, что после окончания ЧМ по футболу будет какое-то серьезное затишье (на мой взгляд, месяц-два), а дальше, ближе к президентским выборам в Украине в марте 2019 года, нельзя исключать ничего. Предвидеть, какая ситуация будет на Донбассе, не только на неподконтрольной части, но и на подконтрольной части, очень сложно. Нельзя исключать, что кому-то в Украине выгодна провокация и определенная дестабилизация ситуации на Донбассе и в целом в Украине. Я сейчас не говорю только о России. Возможно, в Украине есть силы, которые бы хотели спровоцировать какие-то боевые действия. И я думаю, что такие силы могут создать проблему для всех украинцев. Надеюсь, что правоохранительные органы вовремя предупредят подобные провокации", – резюмирует политолог.

Как сообщалось, российские наёмники из печально известного «ЧВК Вагнера» и ЧВК «Патриот», которым по нынешнему российскому законодательству грозит уголовное преследование по статье «Наемничество», обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием легализовать их.