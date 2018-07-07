Воевавшие на Донбассе российские наемники начали выдвигать Путину требования

Российские боевики недовольны тем, что «после прохождения службы» они находятся на особом учёте в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам.

Российские наёмники из печально известного «ЧВК Вагнера» и ЧВК «Патриот», которым по нынешнему российскому законодательству грозит уголовное преследование по статье «Наемничество», обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием легализовать их.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление «Общероссийского Офицерского Собрания».

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Наемники жалуются, что на протяжении уже трёх лет «граждане РФ, получившие ранения в Сирии», не могут пройти реабилитацию на территории России. «Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры данных боевых подразделений, не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства. При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично Президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты», – отмечается в заявлении.

Российские боевики также недовольны тем, что «после прохождения службы» они находятся на особом учёте в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам, а семьи ликвидированных наёмников вынуждены замалчивать факт участия родных в боевых действиях, «испытывая воздействия как от вышеназванных, так не имеющих правового статуса иных лиц».

«Мы заявляем требование, в случае признания государственными структурами РФ частных военных компаний высокоэффективными и полезными для государственной целесообразности:

– установить правовые, социальные, экономико-налоговые механизмы взаимодействия всех государственных структур с частными военными компаниями

– немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний

– прекратить преследования участников частных военных компаний и членов их семей государственными и иными структурами», – говорится в заявлении.

Данный документ, как утверждается, отправлен в администрацию президента РФ. Один из подписавших его в качестве "председателя комитета "Общероссийского офицерского собрания" – Евгений Шабаев, атаман «казачьего» общества "Ховрино", который в феврале рассказывал о бойцах "ЧВК Вагнера", получивших ранения в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.​