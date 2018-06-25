ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе - волонтер (видео)

Как написал волонтер, ВСУ красиво разносят в щепки очередную позицию боевиков.

Украинские военные с помощью беспилотника определили, откуда по их позициям ведется огонь.

Затем они уничтожили данную позицию боевиков, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Читайте такжеУничтожение опорника боевиков на Донбассе попало на видео

Он расказал, что командир боевого расчета получил команду на открытие ответного огня. "На все про все времени заняло всего несколько минут - и боевая позиция врага уничтожена", - отметил волонтер.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.