ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе - волонтер (видео)

13:14, 25 июня 2018
Война
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Волонтер рассказал об очередном успехе ВСУ на Донбассе / Скриншот

Затем они уничтожили данную позицию боевиков,  пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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Он расказал, что командир боевого расчета получил команду на открытие ответного огня. "На все про все времени заняло всего несколько минут - и боевая позиция врага уничтожена", - отметил волонтер.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.

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Теги: #Донбасс#уничтожение#позиция боевиков