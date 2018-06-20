Уничтожение опорника боевиков на Донбассе попало на видео
19:40, 20 июня 2018Война
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Украинские военные накрыли опорник пророссийских террористов огнем.
Опорный пункт противника накрыли огнем / Скриншот
Опубликована запись, как предположительно под Мариуполем украинские бойцы уничтожили опорный пункт боевиков.
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Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск" в Facebook. "Огонь, предположительно, велся артиллеристами полка НГУ "Азов" под Мариуполем. Точное место и время не известны", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.
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