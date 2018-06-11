Сутки на Донбассе: боевики пытались ослабить оборону украинских подразделений и понесли потери

По состоянию на утро 11 июня потерь среди украинских военнослужащих нет. У террористов - один уничтоженный и трое раненых.

На протяжении прошлых суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник в очередной раз в нарушение Минских договоренностей пытался ослабить оборону украинских подразделений на отдельных направлениях.

Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, 7 раз - с применением тяжелого вооружения – 120 и 82-мм минометов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.

Во время боевых действий трое украинских защитников получили ранения - их безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

"В результате ведения активной обороны, по данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 3 ранены", - говорится в сообщении.

Ночью 11 июня в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.