Боевики сорвали отвод войск у Станицы Луганской – ООС

Стороны договорились о разведении сил возле Станицы Луганской еще в сентябре 2016 года, однако этот процесс срывался несколько раз.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики сорвали отвод войск от Станицы Луганской.

Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции объединенных сил Николай Бондарчук.

«Российско-оккупационные войска очередной раз сорвали отвод войск в районе населенного пункта Станица Луганская, в 22 часа (16 июня – ред.) открыв огонь из стрелкового оружия. Объединенные силы придерживаются взятых обязательств по обеспечению решений Трехсторонней контактной группы», – подчеркнул Бондарчук.

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Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 13 июня заявила, что для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской требуется соблюдение тишины в течение семи дней.

Стороны договорились о разведении сил возле Станицы Луганской еще в сентябре 2016 года, однако этот процесс срывался несколько раз.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.