Украинские военные показали мощный танковый бой (видео)

08:16, 13 июня 2018
Война
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Командование хотело проверить, готовы ли танкисты к выполнению боевых задач / Скриншот

Личный состав выполнял действия в разных формах и способах применения бригады. Бригада в итоге оценена как готовая к выполнению задач по предназначению, передает пресс-служба штаба ООС.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул: "Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов и родов войск".

Сначала танки нанесли удары воображаемому враждебному танковому подразделению из укрытия, затем преодолели завал, минное поле и перешли в атаку. Затем преодолевали и водную преграду, говорится в сюжете 5 канала.

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.

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