Украинские военные показали мощный танковый бой (видео)

Обучение танкового и механизированного подразделения произошли по легенде контрнаступления. Танковое подразделение прошло завал, минное поле и выполнил стрельбы.

12 июня провели проверку готовности подразделений танковой бригады Вооруженных Сил Украины в составе Объединенных сил.

Личный состав выполнял действия в разных формах и способах применения бригады. Бригада в итоге оценена как готовая к выполнению задач по предназначению, передает пресс-служба штаба ООС.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул: "Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов и родов войск".

Сначала танки нанесли удары воображаемому враждебному танковому подразделению из укрытия, затем преодолели завал, минное поле и перешли в атаку. Затем преодолевали и водную преграду, говорится в сюжете 5 канала.

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.