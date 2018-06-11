Отодвинул "Ташкента": главарь "ДНР" получил новую должность

Главарь "ДНР" Захарченко, таким образом, пополнил свое портфолио еще одной "высокой должностью".

Главарь "ДНР" Александр Захарченко отстранил называющего себя "вице-премьером правительства республики" Александра Тимофеева ("Ташкента") от руководства так называемой общественной организацией "Оплот Донбасса".

Отмечается, что актив "Оплота", состоящий из боевиков-ветеранов, срочно собрали на внеочередную конференцию, на которой вместо Ташкента новым руководителем был "избран" сам главарь "ДНР", передает "ОстроВ".

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Главой "Оплота" Тимофеев пробыл чуть больше месяца - его избрали на этот пост 26 апреля 2018 года

За подобную ротацию "оплотовцы" прогнозируемо проголосовали единогласно. Смещенный Тимофеев теперь является "заместителем председателя".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о грядущей смене главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко на Дениса Пушилина. По некоторым данным, решение об этом уже принято "соответствующими инстанциями".