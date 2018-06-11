Волонтер показал, как выглядит одна из целей ВСУ на Светлодарской дуге (фото)

По словам волонтера, позиция террористов "ждет своего звездного часа".

Волонтер Юрий Мысягин показал одну из целей украинских военных на Светлодарской дуге.

Читайте такжеИзвестный российский актер объяснил, почему воюет на Донбассе

Фото вражеской позиции он опубликовал в Facebook. "Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", - говорится в сообщении волонтера.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.