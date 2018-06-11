Волонтер показал, как выглядит одна из целей ВСУ на Светлодарской дуге (фото)

08:24, 11 июня 2018
Война
2650 0
Мысягин показал позицию террористов / фото facebook.com/yury.mysyagin

Читайте такжеИзвестный российский актер объяснил, почему воюет на Донбассе

Фото вражеской позиции он опубликовал в Facebook. "Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", - говорится в сообщении волонтера.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #волонтер#ВСУ#Светлодарская дуга