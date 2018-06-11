Волонтер показал, как выглядит одна из целей ВСУ на Светлодарской дуге (фото)
08:24, 11 июня 2018Война
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По словам волонтера, позиция террористов "ждет своего звездного часа".
Мысягин показал позицию террористов / фото facebook.com/yury.mysyagin
Волонтер Юрий Мысягин показал одну из целей украинских военных на Светлодарской дуге.
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Фото вражеской позиции он опубликовал в Facebook. "Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", - говорится в сообщении волонтера.
Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.
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