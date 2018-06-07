Аваков заявил о начале полицейской операции на Донбассе в ближайшее время

Министр предлагает выстроить механизм «малых шагов» освобождения оккупированных территорий, который «не противоречит и не является альтернативой механизму, предлагаемому президентом Порошенко. Это один из вариантов разрешения такой ситуации в рамках миротворческой миссии».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что в ближайшее время в случае сохранения международного давления и санкций может начаться «полицейская операция» по освобождению Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

По словам министра, у границ Украины находится армия агрессора. «Эти цепные собаки путинского режима могут пойти вперед», - считает он.

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«Здесь очень важна позиция международных сил… Механизм санкций, который введен, механизм реакции на оккупацию наших территорий – Донбасса и Крыма, наши партнеры, наш цивилизованный мир, в который мы стараемся интегрироваться, нас поддерживает», - отметил Аваков.

«Благодаря этому мы должны четко сформулировать: в ближайшее время, если такая позиция (международного сообщества – УНИАН) останется, мы имеем надежду и шансы, что путинский режим будет вынужден уступить под этим давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего из коммуникационного, информационного. Технически, вероятнее всего, это будет полицейская операция без применения военных сил», - сказал министр.

Как отметил Аваков, предлагается выстроить механизм «малых шагов». «Данный механизм не противоречит и не является альтернативой механизму, который предлагает президент Порошенко. Это один из вариантов разрешения такой ситуации в рамках миротворческой миссии», - считает Аваков.

По его словам, для такой операции не надо будет привлекать одновременно 40 тыс. миротворцев ООН одновременно, поскольку будет достаточно сначала около 2 тыс. миротворцев.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.

«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», - отметил Турчинов.