Пропавший после боя с боевиками морпех нашелся - штаб ООС
12:49, 03 июня 2018Война
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Военный пропал 27 мая, после боевого столкновения с боевиками.
Пропавший после боя с террористами морпех нашелся / фото inshe.tv
Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, который пропал 27 мая, после столкновения с боевиками российско-оккупационных войск неподалеку от Павлополя, нашелся и вернулся в свое подразделение.
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Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, и с которым была утеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
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