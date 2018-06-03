Пропавший после боя с боевиками морпех нашелся - штаб ООС

Военный пропал 27 мая, после боевого столкновения с боевиками.

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, который пропал 27 мая, после столкновения с боевиками российско-оккупационных войск неподалеку от Павлополя, нашелся и вернулся в свое подразделение.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, и с которым была утеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.