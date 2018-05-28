ВСУ заняли стратегическую высоту на Донбассе - волонтер

Бойцы ВСУ взяли под полный контроль передовую позицию сепаратистов.

На Светлодарской дуге бойцы 25-го батальона 54-й бригады были вынуждены переместить несколько своих передовых позиций.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате, кроме улучшения своих тактических позиций, батальон взял под полный контроль оставленную сепарами свою передовую позицию. Которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером. При ее строительстве, явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном.

"Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ", - резюмирует Мысягин.

Он призывает верить в украинскую армию и посильно ей помогать в защите родной земли.