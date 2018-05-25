Бывший охранник "Моторолы" воюет под Горловкой на стороне ВСУ - журналист (фото)

Евгений Листопад покинул "Моторолу" в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину.

Бывший охранник главаря боевиков "Моторолы" Евгений Листопад воюет под Горловкой на стороне ВСУ.

Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко на странице в Facebook.

Читайте такжеПоявилось первое видео с места ликвидации командира боевиков "Мамая"

"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину. Евгений убежден, что пришло время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать. Собственн, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки нужен только приказ и немного времени", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября 2016 года. Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".