Обострение на Донбассе: Турчинов побывал в зоне ООС и заявил о скоплении российских войск у границы (фото)

С начала ООС улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ на востоке, подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил из-за резкого обострения ситуации на Донбассе.

По его словам, в течение недели зафиксировано наибольшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов, говорится в сообщении СНБО.

"Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал Турчинов, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украинско-российской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Читайте такжеУкраинские военные уничтожили вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе - ООС

Отмечается, что секретарь СНБО побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и вооруженных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Южное, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов подчеркнул, что несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск, "наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

"После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ на востоке", - сказал Турчинов.

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал пресс-центр ООС, 25 мая в 4:45 боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдеевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.