Украинские военные уничтожили вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе - ООС
Сегодня в 4:45 боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.
Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов.
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«Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки», - говорится в сообщении.
По данным штаба, «адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр».
В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет, добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков.