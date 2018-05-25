Украинские военные уничтожили вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе - ООС

09:15, 25 мая 2018
Война
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Военные вынуждены были дать отпор / фото facebook.com/pressjfo.news

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов.

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«Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки», - говорится в сообщении.

По данным штаба, «адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 ОМСБр».

В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге украинские военные захватили пулемет Калашникова боевиков.

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Теги: #военные#Донбасс