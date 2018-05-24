Порошенко поручил увеличить количество противотанковых комплексов «Стугна» на линии соприкосновения
Президент Петр Порошенко поручил увеличить укомплектованность бригад на линии разграничения на Донбассе современными противотанковыми средствами нового поколения «Стугна».
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сообщил во Львовской области во время совещания, посвященного ходу строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.
Глава государства отметил, что позавчера на Черниговщине проверил готовность Вооруженных сил Украины к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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По его словам, наличие Javelin у украинских военных приводит к тому, что российские танкисты или подконтрольных РФ войск отказываются выезжать на линию разграничения. «Это тоже эффективные результаты нашего перевооружения», - добавил президент.
Также Порошенко отметил, что испытания ракетных комплексов «Стугна», которые были проведены на полигоне в Черниговской вместе с проверкой готовности подразделений ВСУ к боевому использованию ракетных комплексов Javelin, прошли очень успешно.
«Я лично много раз присутствовал на этих испытаниях, и не видел ни разу, чтобы «Стугна» с максимального расстояния не поразила бы соответствующую цель», - подчеркнул президент.
По его словам, серьезно возрос уровень комплектации техникой, средствами связи украинской армии: «Мы говорим о серьезном повышении уровня военно-технического сотрудничества с другими странами. Кроме США, это и Турция, и Канада, и Великобритания».