Порошенко поручил увеличить количество противотанковых комплексов «Стугна» на линии соприкосновения

Президент проверил уровень комплектации военных подразделений на линии разграничения и поставил задачу в ближайшее время резко увеличить укомплектованность бригад «Стугнами».

Президент Петр Порошенко поручил увеличить укомплектованность бригад на линии разграничения на Донбассе современными противотанковыми средствами нового поколения «Стугна».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сообщил во Львовской области во время совещания, посвященного ходу строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.

Глава государства отметил, что позавчера на Черниговщине проверил готовность Вооруженных сил Украины к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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По его словам, наличие Javelin у украинских военных приводит к тому, что российские танкисты или подконтрольных РФ войск отказываются выезжать на линию разграничения. «Это тоже эффективные результаты нашего перевооружения», - добавил президент.

Также Порошенко отметил, что испытания ракетных комплексов «Стугна», которые были проведены на полигоне в Черниговской вместе с проверкой готовности подразделений ВСУ к боевому использованию ракетных комплексов Javelin, прошли очень успешно.

«Я лично много раз присутствовал на этих испытаниях, и не видел ни разу, чтобы «Стугна» с максимального расстояния не поразила бы соответствующую цель», - подчеркнул президент.

По его словам, серьезно возрос уровень комплектации техникой, средствами связи украинской армии: «Мы говорим о серьезном повышении уровня военно-технического сотрудничества с другими странами. Кроме США, это и Турция, и Канада, и Великобритания».