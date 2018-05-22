На Донбассе уничтожен опорный пункт оккупантов: появилось видео
11:55, 22 мая 2018Война
3193
Момент атаки на позиции боевиков сняли на видео.
На Донбассе уничтожен опорник оккупантов
На Донбассе бойцы так называемой "третьей силы" уничтожили опорный пункт оккупантов.
Читайте также"Россияне попали в ловушку": ВСУ берут Горловку в полукольцо - военный эксперт
Момент атаки на позиции боевиков сняли на видео, которое на своей странице в Fаcebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.
"Чертовский приятно смотреть, как неизвестная "третья сила" уничтожает передовое укрепление противника. Уже не тайна. "Третья сила" хорошо разрослась, стала мощней и так сейчас происходит по всему фронту", - написал волонтер.
Как сообщал УНИАН, ранее силы операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили БМП российских оккупантов. На видео, снятом с БПЛА, зафиксирован момент уничтожения БМП российских оккупантов украинскими воинами прямым попаданием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter