На Донбассе уничтожен опорный пункт оккупантов: появилось видео

11:55, 22 мая 2018
Война
3193

Читайте также"Россияне попали в ловушку": ВСУ берут Горловку в полукольцо - военный эксперт

Момент атаки на позиции боевиков сняли на видео, которое на своей странице в Fаcebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Чертовский приятно смотреть, как неизвестная "третья сила" уничтожает передовое укрепление противника. Уже не тайна. "Третья сила" хорошо разрослась, стала мощней и так сейчас происходит по всему фронту", - написал волонтер.

Как сообщал УНИАН, ранее силы операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили БМП российских оккупантов. На видео, снятом с БПЛА, зафиксирован момент уничтожения БМП российских оккупантов украинскими воинами прямым попаданием.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#оккупанты