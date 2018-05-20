На Луганщине отец и сын подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное.

В городе Сватово Луганской области во время косьбы пострадали отец и сын, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области на странице в Facebook.

"В Сватовской отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализированы 45-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летний сын с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног", - говорится в сообщении.

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Так, установлено, что телесные повреждения пострадавшие получили в результате взрыва неустановленного предмета в их огороде, когда косили там траву.

На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты-взрывотехники.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное.