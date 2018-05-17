СБУ задержала в Запорожье группу любителей "русского мира", "сливавших" российским спецслужбам информацию о ВСУ

В преступную группу входило шесть человек, задачей которых был сбор и передача информации о деятельности украинских военных на Донецком направлении.

В Запорожской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили сеть информаторов, организованную представителями Генштаба вооруженных сил РФ.

Как сообщает Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области, организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области.

Сегодня он был задержан оперативниками спецслужбы по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения.

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«Он в 2015 году, находясь на территории временно аннексированной АР Крым, был завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области», - отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины на Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий.

«Спецслужбы РФ также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам по мобильным телефонам и через Интернет», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 258-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора сети. В отношении других участников будет принято отдельное процессуальное решение.

Продолжаются следственно-оперативные действия.