Оккупанты обстреляли Лоскутовку и Зайцево, ранена женщина

16:06, 09 мая 2018
Война
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Оккупанты обстреляли Лоскутовку и Зайцево / фото espreso.tv

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook.

«С целью провокаций накануне 9 мая, противник также обстрелял из тяжелой артиллерии населенный пункт Лоскутовка, расположенный далеко от линии столкновения, и продолжил обстрелы Зайцево, где был ранена женщина 1943 года рождения, работавшая в то время на огороде. В обоих населенных пунктах разрушены жилые дома», - говорится в сообщении.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков