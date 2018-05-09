Оккупанты обстреляли Лоскутовку и Зайцево, ранена женщина
16:06, 09 мая 2018Война
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В обоих населенных пункта разрушены жилые дома.
Оккупанты обстреляли Лоскутовку и Зайцево / фото espreso.tv
С целью провокаций в канун 9 мая оккупанты обстреляли Лоскутовку и Зайцево, в результате чего ранена работавшая в огороде женщина.
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Об этом говорится в сообщении на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook.
«С целью провокаций накануне 9 мая, противник также обстрелял из тяжелой артиллерии населенный пункт Лоскутовка, расположенный далеко от линии столкновения, и продолжил обстрелы Зайцево, где был ранена женщина 1943 года рождения, работавшая в то время на огороде. В обоих населенных пунктах разрушены жилые дома», - говорится в сообщении.
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