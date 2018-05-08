В Беларуси воевавшего за "ЛНР" боевика посадили на 2 года

Житель белорусского города Круглое попал на оккупированную территорию Украины через Россию.

Могилевский областной суд приговорил к 2 годам колонии гражданина Беларуси, который воевал в рядах боевиков "ЛНР" на Донбассе.

Об этом пишет "Белорусский партизан" со ссылкой на решение суда.

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Сообщается, что житель белорусского города Круглое попал на оккупированную территорию Украины через Россию.

Согласно обвинению, он поступил на военную службу в вооруженное формирование, был зачислен в качестве военного, обеспечен формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

"Суд счел доказанным, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее восемь граждан Молдовы получили тюремные приговоры за то, что они воевали на стороне пророссийских боевиков в конфликте на востоке Украины. Еще 25 граждан Молдовы находятся в международном розыске.