Полиция рассказала, сколько боевиков задержали на Донетчине с начала года

В Донецкой области с начала года привлечены к ответственности 100 боевиков. Только за последнюю неделю разоблачены 12 боевиков и их пособников.

В Донецкой области в течение четырех месяцев 2018 года полицейские уведомили о подозрении 100 участников незаконных вооруженных формирований.

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Как сообщается на сайте Национальной полиции, из этого числа - 86 задержаны, еще 14 - объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно.

В Нацполиции отметили, что только за последнюю неделю разоблачено 12 боевиков и их пособников. Среди них - жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет.

«Большинство из них дежурили на блокпостах террористов за еду и сигареты, незаконно досматривали транспорт граждан и осуществляли фильтрацию», - говорится в сообщении.