После начала ООС въезд на территорию ОРДЛО ограничат

Для того, чтобы посетить территории ОРДЛО, нужно иметь соответствующие основания.

С момента начала действия Операции объединенных сил на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий.

Об этом заявил в эфире "112 Украина" глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Просто так поехать как турист вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать», - сказал Жебривский. Он также отметил, что согласовывать свои поездки также нужно будет СМИ, брать аккредитацию, разрешения. Также это будет касаться волонтеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).

Изменение формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграцию Донбасса, которую президент подписал 20 февраля. Отныне именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО.