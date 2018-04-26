В Минобороны рассказали о состоянии 11 военных, раненых вчера на Донбассе

14:49, 26 апреля 2018
Война
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фото persha.kr.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

Он отметил, что в результате мощных вражеских обстрелов погибших за минувшие сутки среди украинских военных нет, но «восемь защитников получили ранения, еще трое - боевые травмы».

«Всех военных доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Состояние здоровья трех из них - средней тяжести, а еще восьмерых наших защитников - удовлетворительное», - сказал Праута.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 25 апреля оккупанты 76 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, восемь украинских военнослужащих получили ранения, еще трое получили боевые травмы.

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Теги: #АТО#раненые военные