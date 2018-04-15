На оккупированную часть Донбасса прилетел огромный флаг Украины (видео)
01:50, 15 апреля 2018Общество
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Волонтеры и военные запустили на оккупированные территории украинский флаг на воздушных шарах.
Над оккупированными территориями на Донбассе поднят огромный флаг Украины. Волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах.
Как сообщает ТСН, планировалось, что флаг полетит на оккупированную Горловку, но он выбрал себе город покрупнее. Следующая воздушная бандероль полетела с желто-голубыми лентами и открытками.
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