Минометный обстрел в Песках: врачи рассказали о состоянии раненых бойцов (видео)
19:44, 18 апреля 2018Война
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Накануне во время минометного обстрела ранения получили четверо бойцов - 41-летний Виталий и 25-летний Анатолий попали в реанимацию.
Лікарі розповіли про стан бійців, які отримали поранення у Пісках
Врачи рассказали о состоянии бойцов, которые получили ранения в Песках во время минометного обстрела.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Накануне во время минометного обстрела ранения получили четверо бойцов - 41-летний Виталий и 25-летний Анатолий попали в реанимацию.
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Анатолий, которому осколок прошил голову, до сих пор без сознания, но уже начал самостоятельно дышать. Состояние его собрата Виталия средней тяжести.
Ранее СМИ рассказали о погибшем в Песках 20-летнем бойце. В бою в Песках погиб боец 57-мой мотопехотной бригады.
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