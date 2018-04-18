Минометный обстрел в Песках: врачи рассказали о состоянии раненых бойцов (видео)

Накануне во время минометного обстрела ранения получили четверо бойцов - 41-летний Виталий и 25-летний Анатолий попали в реанимацию.

Врачи рассказали о состоянии бойцов, которые получили ранения в Песках во время минометного обстрела.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Накануне во время минометного обстрела ранения получили четверо бойцов - 41-летний Виталий и 25-летний Анатолий попали в реанимацию.

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Анатолий, которому осколок прошил голову, до сих пор без сознания, но уже начал самостоятельно дышать. Состояние его собрата Виталия средней тяжести.

Ранее СМИ рассказали о погибшем в Песках 20-летнем бойце. В бою в Песках погиб боец ​​57-мой мотопехотной бригады.