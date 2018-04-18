Позиция "Ад": СМИ рассказали о погибшем в Песках 20-летнем бойце (видео)

В бою в Песках погиб боец ​​57-мой мотопехотной бригады.

Война забирает самых лучших и молодых, в Вооруженных силах - потери. В бою в Песках погиб боец ​​57-мой мотопехотной бригады.

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Парню было только 20 лет. На фронте Максим Черкун с 2015 года. Побратимы говорили о нем как о достойном воине. Несмотря на объявленные перемирия, враг стреляет и провоцирует, на Донецком направлении применяют оружие запрещенных калибров.

Напомним, ранее штаб АТО сообщил об обострении ситуации на Донбассе. Так, 16 апреля боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один боец погиб, еще 5 были травмированы.