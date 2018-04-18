Эксперт оценил угрозу полномасштабного наступления войск Путина на Донбассе

11:15, 18 апреля 2018
Война
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REUTERS

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф".

"Начать наступление силами тех двух корпусов (так называемых "армейских корпусов ДНР-ЛНР" - Ред.), которые есть на Донбассе? Это особого эффекта не даст. Украина уже имеет Вооруженные силы, превосходящие по потенциалу силы (боевиков), которые размещены на Донбассе", - отметил он.

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Сунгуровский добавил, что, если Москва решит задействовать артиллерию, ракетные войска и авиацию регулярных войск, то это будет уже открытое участие в конфликте, которое приведет к тому, что Россию просто признают стороной конфликта, вследствие чего она лишится права вето в Совете безопасности ООН.

"На это Путин вряд ли пойдет, если он умеет просчитывать шаги наперед. Потому что после этого у него уже никто не будет спрашивать: "А нужны ли там миротворческие силы?", "Какой состав этих миротворческих сил?" Страна, участвующая в конфликте, не принимает участия в голосовании по таким вопросам", - подытожил эксперт.

Ранее глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел заявил, что считает маловероятным перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию со стороны России.

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Теги: #Донбасс#Россия#вторжение#военные РФ