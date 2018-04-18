Эксперт оценил угрозу полномасштабного наступления войск Путина на Донбассе

Украина уже имеет ВС, превосходящие по потенциалу силы боевиков на Донбассе, отметил эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли пойдет на полномасштабное наступление на Донбассе.

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф".

"Начать наступление силами тех двух корпусов (так называемых "армейских корпусов ДНР-ЛНР" - Ред.), которые есть на Донбассе? Это особого эффекта не даст. Украина уже имеет Вооруженные силы, превосходящие по потенциалу силы (боевиков), которые размещены на Донбассе", - отметил он.

Читайте также"Условно говоря, сначала взять Горловку": Аваков озвучил план возвращения оккупированного Донбасса

Сунгуровский добавил, что, если Москва решит задействовать артиллерию, ракетные войска и авиацию регулярных войск, то это будет уже открытое участие в конфликте, которое приведет к тому, что Россию просто признают стороной конфликта, вследствие чего она лишится права вето в Совете безопасности ООН.

"На это Путин вряд ли пойдет, если он умеет просчитывать шаги наперед. Потому что после этого у него уже никто не будет спрашивать: "А нужны ли там миротворческие силы?", "Какой состав этих миротворческих сил?" Страна, участвующая в конфликте, не принимает участия в голосовании по таким вопросам", - подытожил эксперт.

Ранее глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел заявил, что считает маловероятным перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию со стороны России.