Впервые за долгое время боевики использовали танки - волонтеры

10:52, 17 апреля 2018
Война
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фото: УНИАН

Соответствующее видео опубликовали волонтеры Фонда «Вернись живым».

По данным украинских разведчиков, вчера, 16 апреля, в течение часа боевики обстреливали наши позиции на окраинах села сразу из трех танков. Аналогичная ситуация была и на Светлодарской дуге, окрестностях Торецкого, Авдеевки и вблизи Докучаевска.

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Один защитник Украины погиб, еще пятеро получили ранения. Единичные обстрелы продолжаются и до сих пор.

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