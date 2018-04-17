Впервые за долгое время боевики использовали танки - волонтеры
10:52, 17 апреля 2018Война
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Вчера в течение часа боевики обстреливали наши позиции сразу из трех танков.
Стреляли сразу три танка / Фото: УНИАН
Впервые за долгое время по поселку Зайцевое вблизи оккупированной Горловки «работают» вражеские танки.
Соответствующее видео опубликовали волонтеры Фонда «Вернись живым».
По данным украинских разведчиков, вчера, 16 апреля, в течение часа боевики обстреливали наши позиции на окраинах села сразу из трех танков. Аналогичная ситуация была и на Светлодарской дуге, окрестностях Торецкого, Авдеевки и вблизи Докучаевска.
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Один защитник Украины погиб, еще пятеро получили ранения. Единичные обстрелы продолжаются и до сих пор.
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