Впервые за долгое время боевики использовали танки - волонтеры

Вчера в течение часа боевики обстреливали наши позиции сразу из трех танков.

Впервые за долгое время по поселку Зайцевое вблизи оккупированной Горловки «работают» вражеские танки.

Соответствующее видео опубликовали волонтеры Фонда «Вернись живым».

По данным украинских разведчиков, вчера, 16 апреля, в течение часа боевики обстреливали наши позиции на окраинах села сразу из трех танков. Аналогичная ситуация была и на Светлодарской дуге, окрестностях Торецкого, Авдеевки и вблизи Докучаевска.

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Один защитник Украины погиб, еще пятеро получили ранения. Единичные обстрелы продолжаются и до сих пор.