"Бахает с востока": жители Мариуполя сообщают о громкой канонаде, как в 2014-м году
21:37, 10 апреля 2018Война
652
Встревоженные жители прифронтового города в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.
По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов / фото Begemot.media
Левобережный район и микрорайон "Восточный" Мариуполя сегодня вечером содрогается от мощных взрывов.
Читайте такжеВ зоне АТО на Луганщине пропали 4 гражданских: полиция начала поиски
Как сообщает сайт города Мариуполя, слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.
"Что-то возможно бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.
По информации пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter