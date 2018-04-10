"Бахает с востока": жители Мариуполя сообщают о громкой канонаде, как в 2014-м году

21:37, 10 апреля 2018
Война
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По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов / фото Begemot.media

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Как сообщает сайт города Мариуполя, слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

"Что-то возможно бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.

По информации пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.

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Теги: #АТО#Донбасс#Мариуполь