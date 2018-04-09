Пасха в АТО: боевики осуществили 35 обстрелов, ранены пятеро военных

Враг использовал в обстрелах крупнокалиберное оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

В праздничные пасхальные сутки, 8 апреля, российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций ВСУ. Ранения получили пятеро украинских воинов.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, враг использовал в обстрелах оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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На Луганском направлении агрессор обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Светлодарска вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении агрессор вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного.

В районе Богдановки враг применил вооружение БМП, недалеко от Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и Шахты «Бутовка» – стрелковое оружие, а по защитникам Широкино боевики вели снайперский огонь.

Раненых в результате обстрелов военных доставлены в лечебные учреждения.

Как сообщал УНИАН, 26 марта участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о всеобъемлющем, постоянном и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.