С начала "пасхального перемирия" боевики совершили более 230 обстрелов украинских позиций

13:07, 07 апреля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, с начала установленного с полуночи 30 марта «пасхального перемирия», боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников при этом неоднократно применив оружие запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе, в результате чего были ранены двое военных.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые же сутки.

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