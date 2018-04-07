С начала "пасхального перемирия" боевики совершили более 230 обстрелов украинских позиций

Боевики неоднократно применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, с начала установленного с полуночи 30 марта «пасхального перемирия», боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников при этом неоднократно применив оружие запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе, в результате чего были ранены двое военных.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые же сутки.