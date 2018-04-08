Украинские военные накрыли огнем опорный пункт боевиков возле Авдеевки – волонтеры

10:53, 08 апреля 2018
Война
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ВСУ накрыли огнем вражеский опорный пункт "Хозяюшка" / Facebook, Вернись живым

Об этом сообщается в Facebook фонда «Повернись живим». Отмечается, что опорный пункт получил название «Хозяюшка», так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

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«Профессионально нарытые окопы, чуть правее - ДФС. Напротив через дорогу начинается Авдеевская промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей», - указано в сообщении.

«Предварительно огонь велся именно из «Хозяюшки». Конечно, с ответом наши защитники не заставили себя ждать. Задача выполнена, результат есть. Снаряды врага уничтожены и разрывались они еще долго, желание стрелять из минометов по гражданским пропало надолго. И это все было достигнуто благодаря точной корректировке с коптера», - указали в фонде.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.

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Теги: #АТО#Донбас