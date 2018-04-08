Украинские военные накрыли огнем опорный пункт боевиков возле Авдеевки – волонтеры

С пораженных украинскими военными позиций террористы недавно обстреляли старую часть города, разрушив дом мирных жителей.

Украинские военные успешно поразили опорный пункт боевиков в районе Авдеевки, из которого террористы обстреливали жилые кварталы города и позиции ВСУ.

Об этом сообщается в Facebook фонда «Повернись живим». Отмечается, что опорный пункт получил название «Хозяюшка», так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

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«Профессионально нарытые окопы, чуть правее - ДФС. Напротив через дорогу начинается Авдеевская промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей», - указано в сообщении.

«Предварительно огонь велся именно из «Хозяюшки». Конечно, с ответом наши защитники не заставили себя ждать. Задача выполнена, результат есть. Снаряды врага уничтожены и разрывались они еще долго, желание стрелять из минометов по гражданским пропало надолго. И это все было достигнуто благодаря точной корректировке с коптера», - указали в фонде.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.