МВД готовится к деоккупации Донбасса - Аваков

Аваков заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса будет полицейской операцией.

Силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановления контроля над оккупированными территориями на востоке Украины.

Об этом в пятницу, 6 апреля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике.

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"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - рассказал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.