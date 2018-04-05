"Россия пришла на Донбасс навсегда": у Путина прокомментировали заявление террориста Бородая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия присутствует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу».

В Кремле назвали личным мнением заявление российского террориста Александра Бородая о том, что «Россия пришла на Донбасс навсегда».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле заявление Бородая, опубликованное на сайте Украина.ру, являющегося структурой российского государственного информагентства РИА Новости.

«Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет», - сказал Песков.

При этом, по словам Пескова, он не знал, что ресурс Украина.ру является подразделением РИА Новости.

«Всех не упомнишь, если оно имеет какое-то отношение к РИА Новости, – я не знаю, является ли это каким-то аффилированным СМИ с РИА Новости, но РИА Новости публикует абсолютно разные точки зрения, несмотря на то, что это госСМИ», - сказал Песков.

По его словам, РИА Новости преследует цель «объективного, не однобокого, не извращенного и не ангажированного освещения, как мы видим зачастую в других странах мира», с чем они «хорошо справляются».

Читайте такжеРоссийский террорист Бородай заявил, что у Гиркина проблемы с психикой

4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с российским террористом Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас Бородай возглавляет так называемый «союз» российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

В интервью, в частности, Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда.

Также он рассказал, что до принимал участие в оккупации Крыма.

При этом Бородай заявил, что оккупация Донбасса - «это не только публичная затрещина тем, кто силой захватил власть в Киеве, но и тому мировому сообществу, что стоит за ними».

Также он отметил, что на оккупированных территория «не удалось построить мирную и счастливую жизнь, не удалось добиться существенных позитивных изменений в экономике».

16 октября 2017 года в Ростове-на-Дону открыли памятник русским оккупантам, воевавшим на Донбассе. Стелу открыли помощник президента РФ Владислав Сурков, ставленник Кремля в Донецке Александр Захарченко, а также первый руководитель оккупационной администрации, ныне глава так называемого «Союза добровольцев Донбасса» Бородай.