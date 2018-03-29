В МИД рассказали, что спасло Украину от полномасштабного вторжения России

Если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения, считают в МИД.

В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, ведь там считают, что если бы не было транзита через нашу страну, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

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"В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего с безопасностью. Существует мысль, которая популярна среди наших партнеров и соседей, что если бы не было транзита через Украину, то (президента России Владимира - Ред.) Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", - сказала она.

Также Зеркаль добавила, что сначала вопросы должны быть решения относительно транзита, а тогда уже должен быть построен "Северный поток".

Зеркаль также отметила, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "Северный поток" с политической точки зрения может быть рычагом воздействия на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа. Таким образом, Германия получит инструмент прямого воздействия на РФ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта компания "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ (исключительная экономическая зона).