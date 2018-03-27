Оккупанты на Донбассе начали принимать на "военную службу" лиц с уголовным прошлым

13:27, 27 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

«Российское оккупационное командование наращивает боеспособность соединений и частей так называемых «армейских корпусов»,увеличивая их численность путем принятия на так называемую военную службу лиц с криминальным прошлым», - заявил он.

В частности, по словам Гуцуляка, отныне на оккупированном Донбассе разрешено подписание контрактов с условно освобожденными независимо от тяжести совершенных ими преступлений.

Кроме того, он отметил, что российское оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению «боевых задач».

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Теги: #АТО#Донбасс#оккупанты