В штабе АТО назначена проверка из-за несвоевременного прохождения информации о ситуации на Донбассе
В штабе Антитеррористической операции назначена служебная проверка по факту несвоевременного прохождения информации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что после уточнения оперативной информации стало известно, что «вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются».
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«По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, утром в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки, 22 марта, боевики российско-оккупационных бандформирований ни разу не открывали огонь на Донбассе.
В пресс-центре напомнили, что в предыдущие сутки на Донбассе также фиксировалась полная тишина.