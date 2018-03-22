На Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили перемирие

07:30, 22 марта 2018
Война
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Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.

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"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно придерживаются условий полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщались, что на Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов и зенитной установки.

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Теги: #АТО#Донбасс#война