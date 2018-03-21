Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали на Донбассе более 140 взрывов

В Донецкой области факты ведения огня зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска и у поселка Курдюмовка.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 144 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 марта до 19:30 20 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 65 взрывов)», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области факты ведения огня зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска и у поселка Курдюмовка.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 64 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (не было нарушений режима прекращения огня)», - говорится в отчете. В Луганской области факты ведения огня были зафиксированы возле села Муратово.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.