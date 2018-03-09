Госдеп просит Россию приказать своим боевикам перестать пугать наблюдателей ОБСЕ

Хизер Нойерт призвала Минобороны России приказать боевикам на Донбассе больше не пугать наблюдателей ОБСЕ.

Государственный департамент США призвал Министерство обороны России повлиять на боевиков, которые воюют на Донбассе, чтобы они не мешали работе наблюдателей ОБСЕ.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт написала в Twitter, комментируя отчет СММ ОБСЕ.

"Министерство обороны России: пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете на востоке Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ", - написала она.

.@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S — Heather Nauert (@statedeptspox) March 8, 2018

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 5 марта представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под прицел боевиков.

"Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно уезжайте отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять", - рассказали в ОБСЕ.