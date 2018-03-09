Госдеп просит Россию приказать своим боевикам перестать пугать наблюдателей ОБСЕ

03:30, 09 марта 2018
Война
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США просят не пугать наблюдателей ОБСЕ / фото УНИАН

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт написала в Twitter, комментируя отчет СММ ОБСЕ.

"Министерство обороны России: пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете на востоке Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ", - написала она.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 5 марта представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под прицел боевиков.

"Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно уезжайте отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять", - рассказали в ОБСЕ.

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Теги: #Госдеп США#наблюдатели обсе#СММ ОБСЕ#Хизер Нойерт