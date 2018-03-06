Нецензурщина и угрозы стрелять: патруль ОБСЕ попал под прицел на Донбассе

Команда СММ увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль Миссии.

На Донбассе представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под прицел боевиков.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ, размещенном на сайте ОБСЕ.

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"5 марта, в 12:55, двигаясь с запада на восток по дороге в н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству), патруль СММ увидел вооруженного автоматом (АК-74) мужчину в одежде военного типа, стоявшего на блокпосте вооруженных формирований, который расположен на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат непосредственно на первый автомобиль Миссии, находившийся в тот момент примерно в 120 метрах к западу от блокпоста", - говорится в сообщении.

Приблизившись на расстояние ориентировочно 100 метров западнее блокпоста, команда СММ увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль Миссии.

"Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля Миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле", - рассказали в ОБСЕ.

Отмечается, что патруль Миссии немедленно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе.